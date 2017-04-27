CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMA_KLx5_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2452
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XMA_KLx5_Cloud

Рис.1. Индикатор XMA_KLx5_Cloud

XMA_BB_Pivot_HTF XMA_BB_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_Cloud

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.

RiskSpread RiskSpread

Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.