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XMA_KLx5_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XMA_KLx5_Cloud
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_CloudExp_Kolier_SuperTrend_X2
Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.RiskSpread
Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.