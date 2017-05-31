無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_BB_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
1つのバーに2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。
指標の入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_BB_Pivot_"; // 指標ラベル名 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均化法 input uint XLength=100; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input double BandsDeviation1=2.0; // 偏差1 input double BandsDeviation2=4.0; // 偏差2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 価格定数 input color Up_Color=clrAquamarine; // 上部バンドの色 input color Dn_Color=clrPlum; // 下部バンドの色 input uint SignalBar=0; // 指標値が取得されるバーインデックス input uint SignalLen=40; // 指標バンドの長さ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA Bollinger Bands Pivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18143
