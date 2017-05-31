コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_BB_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

1つのバーに2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。

指標の入力パラメータ：

//+------------------------------------------------+ 
//|  指標入力パラメータ                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_BB_Pivot_";  // 指標ラベル名
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // 平均化法
input uint XLength=100;                        // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                           // 1番目の平均化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double BandsDeviation1=2.0;              // 偏差1
input double BandsDeviation2=4.0;              // 偏差2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // 価格定数
input color Up_Color=clrAquamarine;            // 上部バンドの色
input color Dn_Color=clrPlum;                  // 下部バンドの色
input uint SignalBar=0;                        // 指標値が取得されるバーインデックス
input uint SignalLen=40;                       // 指標バンドの長さ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　XMA Bollinger Bands Pivot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18143

