コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ローソク足のサイズ（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1691
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、ローソク足のサイズ（High-Low）とその方向を色付きのヒストグラムの形で表示します。

ローソク足のサイズ（ヒストグラム）M5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18074

モールス信号 モールス信号

事前に設定されたローソク足の組み合わせ（パターン）に基づく取引です。ローソク足は「1」（強気）と「0」（弱気）でマークされています。決済指値、決済逆指値

MAX_LOT MAX_LOT

このスクリプトは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。

CloseOrdersBySymbol CloseOrdersBySymbol

このスクリプトは、現在の銘柄の全ての未決注文を決済します。<

CloseAllOrders CloseAllOrders

このスクリプトは、全ての銘柄の全ての未決注文をひとつづつ決済します。<