ポケットに対して
エキスパート

モールス信号 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1045
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
決済指値と決済逆指値を使って、事前に設定されたローソク足の組み合わせ（パターン）に基づく取引です。

ローソク足は「1」（強気）と「0」（弱気）でマークされています。

モールス信号

希望されるローソク足の組み合わせがドロップダウンリストから選択されます。

モールス信号の入力

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18066

