無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
モールス信号 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1045
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
決済指値と決済逆指値を使って、事前に設定されたローソク足の組み合わせ（パターン）に基づく取引です。
ローソク足は「1」（強気）と「0」（弱気）でマークされています。
希望されるローソク足の組み合わせがドロップダウンリストから選択されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18066
MAX_LOT
このスクリプトは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。Para_B_HTF
1つのウィンドウでの「10個のパラボラストップとリバースシステム」指標
ローソク足のサイズ（ヒストグラム）
この指標は、ローソク足のサイズ（High-Low）とその方向を色付きのヒストグラムの形で表示します。CloseOrdersBySymbol
このスクリプトは、現在の銘柄の全ての未決注文を決済します。<