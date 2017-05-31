無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Andrey Mishustin
このエキスパートアドバイザーは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。計算された値はデフォルトでチャートの右上の隅に表示されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年6月21日に公開されました。
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| エキスパートアドバイザーの入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // ポジションタイプ //---- 指標標示設定 input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // 指標ラベル名 input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // 指標の色 input uint Font_Size=15; // 指標のフォントサイズ input uint X_=15; // 横のオフセット input int Y_=15; // 縦のオフセット input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 標示のコーナー //+------------------------------------------------+
図1 チャートでのEXP_MAX_LOT EA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18056
