Exp_Stochastic_Chaikins_VolatilityエキスパートアドバイザーはStochastic_Chaikins_Volatility指標の色の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたStochastic_Chaikins_Volatility.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
EURUSD H12の2015年のテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18040
Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStochastic_Chaikins_Volatility指標です。SD削除指標
このスクリプトを使用すると、チャートから指標をすばやく削除できます。
OpenBuyStopLimitOrder
BuyStop Limit注文を出すためのスクリプトです。OpenSellStopLimitOrder
SellStop Limit注文を出すためのスクリプトです。