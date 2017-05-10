無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Modify SL TP - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトはポジションの決済逆指値及び決済指値を変更するのに使われます。
新しい決済逆指値及び決済指値は市場の価格に基づきます。
0が入力された場合は、変更はなされません。
