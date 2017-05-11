RSI de Laguerre con filtro de Laguerre.



En esta versión se han incluido ciertos cambios en los cálculos.



El indicador permite usar el parámetro "speed" tanto para el filtro Laguerre, como para RSI de Laguerre.



"Speed" puede variar de 0 a 6, cuanto mayor sea "speed", más "rápido" será RSI o el filtro.



A los niveles normales se les ha añadido el nivel "no trade zone", "zona sin transacciones". Esta zona puede usarse en los casos en que el mercado se encuentre en estado de movimiento lateral, como prevención contra la realización de operaciones comerciales.



Como siempre, recomiendo experimentar con los parámetros.

