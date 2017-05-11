CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre RSI with Laguerre filter - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
3020
Ranking:
(38)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

RSI de Laguerre con filtro de Laguerre.

En esta versión se han incluido ciertos cambios en los cálculos.

  • El indicador permite usar el parámetro "speed" tanto para el filtro Laguerre, como para RSI de Laguerre.
  • "Speed" puede variar de 0 a 6, cuanto mayor sea "speed", más  "rápido" será RSI o el filtro.
  •  A los niveles normales se les ha añadido el nivel "no trade zone", "zona sin transacciones". Esta zona puede usarse en los casos en que el mercado se encuentre en estado de movimiento lateral, como prevención contra la realización  de operaciones comerciales.

Como siempre, recomiendo experimentar con los parámetros.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17990

Candle Candle

Comercio según la vela anterior.

ListPositions ListPositions

Lista de todas las posiciones. Ejemplo de funcionamiento de CPositionInfo.

Bollinger Bollinger

El asesor comercia dentro de un canal, con viraje de posición en los límites.

Modify SL TP Modify SL TP

El script se usa para cambiar el stop-loss y el take-profit de la posición.