Precision Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
良く知られた"precision trend"指標です。
この指標は既存のものと似ていますが、別の指標として使用することには正当な理由があります。トレンドの良い指標となる傾向があるからです。これは、現在の"precision trend"の状態に応じてバーを着色する指標のチャートバージョンの「レギュラー」バージョンです。
