喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI ...
这个版本在计算中有几个差别，
- 它可以在盖尔过滤器和拉盖尔RSI中使用"speed(速度)"
- "Speed" 可以从 0 到 6 之间变化 - "speed" 越大，rsi 或者 过滤器就 "越快"
- 在常用水平中加入了 "no trade zone(不交易区域)" - no trade zone 可以用于市场的整理模式，警告不要进行交易
和以往一样，建议对参数进行试验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17990
Precision trend (histo)
Precision trend (柱形图).Precision Trend
最新版本的 Precision Trend 指标.
Modify SL TP
这个脚本程序是用于修改仓位的止损和获利的。Smoother std adaptive
Smoother - 自适应标准偏差。