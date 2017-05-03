代码库部分
指标

含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI - MetaTrader 5脚本

含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI ...

这个版本在计算中有几个差别，

  • 它可以在盖尔过滤器和拉盖尔RSI中使用"speed(速度)"
  • "Speed" 可以从 0 到 6 之间变化 - "speed" 越大，rsi 或者 过滤器就 "越快"
  • 在常用水平中加入了 "no trade zone(不交易区域)" - no trade zone 可以用于市场的整理模式，警告不要进行交易

和以往一样，建议对参数进行试验。 

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17990

