Indikatoren

Laguerre RSI with Laguerre filter - Indikator für den MetaTrader 5

RSI von Laguerre mit dem Filter von Laguerre.

In dieser Version wurden einige Änderungen in den Berechnungen vorgenommen.

  • Der Indikator erlaubt es, den Parameter "speed" sowohl für den Filter von Laguerre als auch für den RSI von Laguerre zu verwenden.
  • "Speed" kann von 0 bis 6 variieren: je höher "speed", desto "schneller" RSI oder der Filter.
  •  Zu den gewöhnlichen Ebenen wurde die Ebene "no trade zone", "Kein-Handel-Zone" hinzugefügt. Diese Zone kann in den Fällen verwendet werden, wenn ein Seitwärtsmarkt herrscht, als Warnung vor der Ausführung von Trades.

Wie gewöhnlich empfehle ich mit den Parametern zu experimentieren.

Candle Candle

Handel basierend auf der vorherigen Kerze.

ListPositions ListPositions

Liste aller Positionen. Ein Beispiel für CPositionInfo.

Bollinger Bollinger

Der Expert Advisor handelt innerhalb des Kanals mit der Umkehr der Position an der Grenze.

Modify SL TP Modify SL TP

Das Skript wird für die Änderung der Stop Loss und Take Profit Levels einer Position verwendet.