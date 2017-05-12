Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Laguerre RSI with Laguerre filter - Indikator für den MetaTrader 5
RSI von Laguerre mit dem Filter von Laguerre.
In dieser Version wurden einige Änderungen in den Berechnungen vorgenommen.
- Der Indikator erlaubt es, den Parameter "speed" sowohl für den Filter von Laguerre als auch für den RSI von Laguerre zu verwenden.
- "Speed" kann von 0 bis 6 variieren: je höher "speed", desto "schneller" RSI oder der Filter.
- Zu den gewöhnlichen Ebenen wurde die Ebene "no trade zone", "Kein-Handel-Zone" hinzugefügt. Diese Zone kann in den Fällen verwendet werden, wenn ein Seitwärtsmarkt herrscht, als Warnung vor der Ausführung von Trades.
Wie gewöhnlich empfehle ich mit den Parametern zu experimentieren.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17990
