記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FILTER_ADX_AM_ch - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Andrey Matvievskiy
平滑化された平均方向性指数 に基づいた簡単なトレンド指標でメインチャートウィンドウに描画されます。ADXのプラスラインがマイナスラインを上回っている場合、上昇トレンドには石灰色の点が表示されます。ラインの位置が反対の場合、点は赤です。ADXの増加に伴う大きい点は動向が強化していることを示します。ADXの低下に伴う小さい点は動向が弱くなっていることを示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月22日に公開されました。
図1 FILTER_ADX_AM_ch指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17975
