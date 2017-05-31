コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

CloseAllPositions - MetaTrader 5のためのスクリプト

Nikolay Kositsin
ビュー:
1281
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
このスクリプトは現在の口座の全てのポジションを決済します。

CloseAllPositions

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17943

