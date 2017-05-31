無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CloseAllPositions - MetaTrader 5のためのスクリプト
ビュー: 1281
- 1281
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このスクリプトは現在の口座の全てのポジションを決済します。
StrangeIndicator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStrangeIndicator指標です。Candle shadow percent(ローソク足の髭のパーセント)
このエキスパートアドバイザーは、同名の指標に基づいています。ロットは、余剰証拠金のパーセンテージとしてリスク値に基づいて計算されます。
ClosePositionsBySymbol
このスクリプトは現在の銘柄の全てのポジションを決済します。Background_StreamСCandles_HTF
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して長めの時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。StreamСCandles指標ローソク足が存在する場合、長方形はその色に応じて塗られます。