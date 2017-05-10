コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Detrended Synthetic Price（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1096
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Detrended Synthetic PriceはもともとJohn Ehlersによって開発されました。いろいろな使い方がありますが、私が知っている（固定レベルでの）主な使用法は非常に限られています（それぞれの銘柄、時間枠、またはパラメータの任意の設定によってレベルを調整する必要があります ）。

途切れたシグナルラインを持つバージョンは、固定レベルの代わりに指標が使用する合理的な選択肢であるようです。このバージョンは、基本的なオシレーター指標のバーバージョン（メインチャートに描かれている色付きのバー）で、下記は色付けオプションに使用されている設定に応じてオシレーターとの比較です。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17902

Detrended Synthetic Price（バー） Detrended Synthetic Price（バー）

Detrended Synthetic Price（バー）

Detrended Synthetic Price（オシレーター） Detrended Synthetic Price（オシレーター）

オシレーターの形でのDetrended Synthetic Priceです。

Precision Trend Precision Trend

Precision Trend指標の最新版です。

Precision trend（ヒストグラム） Precision trend（ヒストグラム）

Precision trend（ヒストグラム）