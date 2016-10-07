実際の著者：

Maks aka ug

指標はVladislav Antonov（ViacやAlpariで彼のセッションのレビューを読んでいる人のために）によって説明した構成方法を使用しています。彼の方法から小さな抜粋は以下のとおりです。

抵抗と支援の意味を説明する必要はありません。価格レベルを決定する方法は多くありますが、私は自らの計算を使用します。支持/抵抗の動的レベルは、MAラインを使用して定義され、統計線はより長い時間軸を使用して計算されます。

1時間の日中レベルを計算するには、前の時足のローソク足の高値、安値、終値を使用します。

1日の日中レベルを計算するには、前の日足のローソク足の高値、安値、終値を使用します。 1週間の日中レベルを計算するには、前の週足のローソク足の高値、安値、終値を使用します。

このレビューでは、前日の日足のローソク足を使用して支持と抵抗のレベルを計算します。したがって、価格レベルは一日を通して有効で、次の日に再計算されるべきです。例。例として、2016年11月2日日足ローソク足：高値=1.2786、安値=1.2736、終値=1.2780を使います。当日のレベルを取得し、日足の時間枠よりも小さいすべてのチャート上で使用します。翌日、新しいレベルを算出します。

計算の方法は以前のローソク足の大きさに応じて3つあります。

Reduced - 弱い市場のための支持と抵抗のレベル。市場は200ポイント以上大きなローソク足で閉じられている場合は補正が予想され、市場が弱くなるので、この計算を使用することをお勧めします。

Normal - 中くらいのボラティリティをもつ市場での支持と抵抗のレベル。100〜200ポイントの日足ローソク足。Normal は、着実な成長や衰退の形成時で、ローソク足が同じ大きさのときにうまく機能します。

Extended - 強い市場での支持と抵抗のレベル。市場が三角形に限定されて弱まると、強い動きが期待できるので、拡張された価格帯でレベルを使用します。

使用する計算方法を決定するには、独自の研究を行ってレベルの統計情報を収集する必要があります。私自身は（GBPのおよそのレベル）上記ができていません。これまでのところ、私は直感で予想される価格パターンによって導かれた方法を選択しています。

もっと詳しくはhttp://www.viac.ru/ds/21950をご参照ください。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月24日に公開されました。

図1 Levels指標