コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XOSignal_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1046
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XOSignal_HTF_Signa指標は動向の方向や選択されたバーでXOSignal指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

動向が選択されたバーで継続する場合、指標は動向の方向に対応した星形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーで動向が変化した場合、指標は約定の方向に対応する矢印、色と方向によってアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. XOSignal指標入力パラメータ：

    //+------------------------------------------------+ 
//|  指標入力パラメータ                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                              // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // 指標計算の時間枠
input uint Range=10;                                  // レンジ
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // 価格定数

  2. 指標の可視化に必要なXOSignal_HTF_Signal入力パラメータ：

    //---- 指標標示設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標銘の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦オフセット
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 標示のコーナー
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット

  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なXOSignal_HTF_Signalの入力パラメータ：

    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;   // 指標のトリガオプション
input uint AlertCount=0;                      // アラート数

1つのチャートで複数のXOSignal_HTF_Signal指標を使用する場合は、それぞれに独自のSymbols_Sirname文字列変数（指標ラベルの名前）が必要です。

コンパイルされた指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。

図1　XOSignal_HTF_Signal指標トレンド継続のシグナル

図1　XOSignal_HTF_Signal指標トレンド継続のシグナル

図2　XOSignal_HTF_Signal指標注文を出すためのシグナル

図2　XOSignal_HTF_Signal指標注文を出すためのシグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17890

ATRStops_v1.1_Alert ATRStops_v1.1_Alert

NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCXCandleKeltnerPluse指標です。

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

WATR_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでWATR指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

StreamСCandles StreamСCandles

この指標は、ボリュームを乗じたサイズが予め設定された値を超えるローソク足の色を塗ります。