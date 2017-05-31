XOSignal_HTF_Signa指標は動向の方向や選択されたバーでXOSignal指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

動向が選択されたバーで継続する場合、指標は動向の方向に対応した星形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーで動向が変化した場合、指標は約定の方向に対応する矢印、色と方向によってアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

XOSignal指標入力パラメータ： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Range= 10 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; 指標の可視化に必要なXOSignal_HTF_Signal入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なXOSignal_HTF_Signalの入力パラメータ： input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

1つのチャートで複数のXOSignal_HTF_Signal指標を使用する場合は、それぞれに独自のSymbols_Sirname文字列変数（指標ラベルの名前）が必要です。

コンパイルされた指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。

図1 XOSignal_HTF_Signal指標トレンド継続のシグナル

図2 XOSignal_HTF_Signal指標注文を出すためのシグナル