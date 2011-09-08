CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6675
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой трендовый индикатор, наглядно показывающий направление текущего тренда. Может применяться в пробойных торговых системах. В этом варианте индикатора добавлены сигнальные цветные точки для индикации смены направления тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.03.2007.

WATR

Trend_CF Trend_CF

Простой и наглядный индикатор силы и направления действующего тренда.

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.

SHI Channel true (NB-channel) SHI Channel true (NB-channel)

Индикатор SHI_Channel_true отображает динамические скользящие каналы Баришпольца на графике в автоматическом режиме.

3LineBreak 3LineBreak

Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.