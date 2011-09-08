Простой трендовый индикатор, наглядно показывающий направление текущего тренда. Может применяться в пробойных торговых системах. В этом варианте индикатора добавлены сигнальные цветные точки для индикации смены направления тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.03.2007.