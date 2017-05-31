実際の著者：Yuriy Tokman (YTG)

この指標は、ボリュームを乗じたサイズが予め設定された値を超えるローソク足の色を塗ります。設定に応じて、ローソク足の実体のサイズかローソク足全体のサイズを考慮に入れることができます。

指標の入力パラメータ：

input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; input uint Candles_Size= 1000 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。

図1 Stream指標