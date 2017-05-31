無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StreamСCandles - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Yuriy Tokman (YTG)
この指標は、ボリュームを乗じたサイズが予め設定された値を超えるローソク足の色を塗ります。設定に応じて、ローソク足の実体のサイズかローソク足全体のサイズを考慮に入れることができます。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; // サイズオプション input uint Candles_Size=1000; //minimum トリガに必要なローソク足の最小サイズ input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; // ボリューム input uint NumberofBar=1; // シグナルを生成するバーの番号 input bool SoundON=true; // アラートの有効化< input uint NumberofAlerts=2; // アラート数 input bool EMailON=false; // メール通知の有効化 input bool PushON=false; // プッシュ通知の有効化
もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。
図1 Stream指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17893
