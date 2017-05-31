コードベースセクション
実際の著者：Yuriy Tokman (YTG)

この指標は、ボリュームを乗じたサイズが予め設定された値を超えるローソク足の色を塗ります。設定に応じて、ローソク足の実体のサイズかローソク足全体のサイズを考慮に入れることができます。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE;              // サイズオプション
input uint Candles_Size=1000;                        //minimum トリガに必要なローソク足の最小サイズ
input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_;  // ボリューム
input uint NumberofBar=1;                            // シグナルを生成するバーの番号
input bool SoundON=true;                             // アラートの有効化<
input uint NumberofAlerts=2;                         // アラート数
input bool EMailON=false;                            // メール通知の有効化
input bool PushON=false;                             // プッシュ通知の有効化

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。

図1　Stream指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17893

