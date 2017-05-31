コードベースセクション
ATRStops_v1.1_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者igorad

NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使われます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。

図1 ATRStops_v1.1_Alert指標

図1 ATRStops_v1.1_Alert指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17881

