ATRStops_v1.1_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：igorad
NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使われます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。
図1 ATRStops_v1.1_Alert指標
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17881
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCXCandleKeltnerPluse指標です。XRSXCandleKeltnerPluse_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXRSXCandleKeltnerPluse指標です。
XOSignal_HTF_Signal
XOSignal_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでXOSignal指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。WATR_HTF_Signal
WATR_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでWATR指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。