ATRStops_v1.1_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor: igorad

Ein Trendindikator, realisiert als NRTR, mit der Option Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen zu senden. Für das Zeichnen eines gleitenden Durchschnitts wird Average True Range verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 07.04.2008 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1 Der ATRStops_v1.1_Alert Indikator

Abb.1 Der ATRStops_v1.1_Alert Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17881

