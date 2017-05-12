Der XOSignal_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder ein Signal für die Ausführung eines Trades vom XOSignal Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung des Trends oder der Richtung des Trades auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für die Ausführung von Trades gibt.

Der WATR_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder das Signal für die Ausführung eines Trades vom WATR Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung eines Abschlusses auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für de Ausführung eines Trades gibt