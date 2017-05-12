und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Trendindikator, realisiert als NRTR, mit der Option Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen zu senden. Für das Zeichnen eines gleitenden Durchschnitts wird Average True Range verwendet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 07.04.2008 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1 Der ATRStops_v1.1_Alert Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17881
