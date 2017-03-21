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Индикаторы

ATRStops_v1.1_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2935
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: igorad

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения. Для построения мувинга используется Average True Range.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1.1_Alert

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1.1_Alert

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VTS_HTF VTS_HTF

Индикатор VTS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

Индикатор Cronex T RSI BBSW для MetaTrader 5.

XOSignal_HTF_Signal XOSignal_HTF_Signal

Индикатор XOSignal_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XOSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.