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ATRStops_v1.1_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: igorad
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения. Для построения мувинга используется Average True Range.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.
Рис.1 Индикатор ATRStops_v1.1_Alert
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