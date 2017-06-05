请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ATRStops_v1.1_Alert - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1780
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: igorad
实现为 NRTR 的趋势指标，并且有功能可以生成提醒，发送电子邮件或者推送通知。使用了平均真实范围(ATR)指标来构建移动平均。
本指标最初是使用 MQL4 语言编写并且于2008年4月7日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1 ATRStops_v1.1_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17881
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCXCandleKeltnerPluse 指标。VTS_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 VTS 指标。
XOSignal_HTF_Signal
XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。WATR_HTF_Signal
WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象用彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。