NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

XOSignal_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでXOSignal指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。