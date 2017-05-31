無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 824
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCXCandleKeltnerPluse 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたXCCXCandleKeltnerPluse.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 XCCXCandleKeltnerPluse_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17880
XRSXCandleKeltnerPluse_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXRSXCandleKeltnerPluse指標です。VTS_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVTS指標です。
ATRStops_v1.1_Alert
NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。XOSignal_HTF_Signal
XOSignal_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでXOSignal指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。