コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
793
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXRSXCandleKeltnerPluse指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたXRSXCandleKeltnerPluse.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XRSXCandleKeltnerPluse_HTF指標

図1　XRSXCandleKeltnerPluse_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17879

VTS_HTF VTS_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVTS指標です。

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

Cronex T RSI BBSW指標のMetaTrader 5版です。

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCXCandleKeltnerPluse指標です。

ATRStops_v1.1_Alert ATRStops_v1.1_Alert

NRTRとして実装されたトレンド指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。