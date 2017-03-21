Советник для закрывания всех позиций, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.

Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.