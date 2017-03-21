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Индикаторы

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2112
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XCCXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCXCandleKeltnerPluse.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Советник для закрывания всех позиций, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Советник по одноименному индикатору. Лот рассчитывается в процентах риска на сделку от свободной маржи.

Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций

Подсмотренные из разных мест оригинальные математические функции, которые либо не имеют аналогов, либо выполняют свою работу значительно быстрее, чем альтернативные реализации