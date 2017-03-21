Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2112
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XCCXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCXCandleKeltnerPluse.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
Советник для закрывания всех позиций, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.Exp_ClosePositionsByTime
Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.
Советник по одноименному индикатору. Лот рассчитывается в процентах риска на сделку от свободной маржи.Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций
Подсмотренные из разных мест оригинальные математические функции, которые либо не имеют аналогов, либо выполняют свою работу значительно быстрее, чем альтернативные реализации