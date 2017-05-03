CodeBaseSeções
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1052
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador XCCXCandleKeltnerPluse com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador XCCXCandleKeltnerPluse.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17880

