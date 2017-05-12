Der VTS Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Ein Trendindikator, realisiert als NRTR, mit der Option Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen zu senden.

Der XOSignal_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder ein Signal für die Ausführung eines Trades vom XOSignal Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung des Trends oder der Richtung des Trades auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für die Ausführung von Trades gibt.