XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCXCandleKeltnerPluse 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XCCXCandleKeltnerPluse.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. XCCXCandleKeltnerPluse_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17880
