实现为 NRTR 的趋势指标，并且有功能可以生成提醒，发送电子邮件或者推送通知。

XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。