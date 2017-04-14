無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADXm（垂直/水平フィルタ適応型） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1520
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
固定期間のみではなく計算期間を適応するためにvhf（垂直/水平フィルター）を使用して計算可能なADXmのバージョンです。
適応の効果を見るために、より長い期間が推奨されます（短い期間では適応の利点はほとんどありません）。そうすれば、長期的に急激な市場のボラティリティに「反応」する可能性もあり、適応型が「決定」すれば、トレンドの方向に浮かび続けることができます。いずれにしても、パラメータや使用法を試してみることをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17851
Vidyaゾーン
計算に3つの価格を使うVidyaゾーンです。Aroonオシレータ2
Aroonオシレータの次のバージョンです。
Dsl - DMIオシレータ
DSL - DMIオシレータ21hour
このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。