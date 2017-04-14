固定期間のみではなく計算期間を適応するためにvhf（垂直/水平フィルター）を使用して計算可能なADXmのバージョンです。

適応の効果を見るために、より長い期間が推奨されます（短い期間では適応の利点はほとんどありません）。そうすれば、長期的に急激な市場のボラティリティに「反応」する可能性もあり、適応型が「決定」すれば、トレンドの方向に浮かび続けることができます。いずれにしても、パラメータや使用法を試してみることをお勧めします。

‌

‌