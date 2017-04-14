コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ADXm（垂直/水平フィルタ適応型） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1520
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

固定期間のみではなく計算期間を適応するためにvhf（垂直/水平フィルター）を使用して計算可能なADXmのバージョンです。

適応の効果を見るために、より長い期間が推奨されます（短い期間では適応の利点はほとんどありません）。そうすれば、長期的に急激な市場のボラティリティに「反応」する可能性もあり、適応型が「決定」すれば、トレンドの方向に浮かび続けることができます。いずれにしても、パラメータや使用法を試してみることをお勧めします。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17851

Vidyaゾーン Vidyaゾーン

計算に3つの価格を使うVidyaゾーンです。

Aroonオシレータ2 Aroonオシレータ2

Aroonオシレータの次のバージョンです。

Dsl - DMIオシレータ Dsl - DMIオシレータ

DSL - DMIオシレータ

21hour 21hour

このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。