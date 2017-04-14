DMIオシレータ

ワイルダーの指向性運動指標（directional movement index、DMI）を構成する指標の中には、プラス方向の運動指標（+ DI）とマイナス方向の運動指標（-DI）があります。これらは、より広く認識されている平均指向性指数（ADX）の基礎を提供します。ADXは価格変動の強さについての情報は提供してもその方向性についての情報は提供しません。+ DIおよび-DIは一定期間にわたる価格変動のプラスまたはマイナスの方向に関する情報を提供します。

Wilder氏は、1978年の本New Concepts In Technical Trading Systems（技術取引システムの新概念）で指向性運動指数を構成するすべての要素の機能と構成に関する完全な情報を提供しています。一般に、DMIのプラスおよびマイナス要素は、現在のバーの取引範囲のうち、前の価格バーの範囲外の部分に焦点を当てます。それがより高い場合は正（+）、より低い場合は負（ - ）とラベル付けされます。これらの値は真の範囲で除算され、時間の経過とともに平均化されます。通常は14周期です。-DIより上の+ DIによる動きは、プラスまたは価格上昇がマイナスまたは価格下落を追い抜いたことを示しています。逆に、+DIIが-DIを下回ると、売り圧力か、価格の上昇力の欠如のいずれかから、価格の下落が支配的となります。方向または動向の潜在的な変化は、線が交差するときに発生します。