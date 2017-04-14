コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DMA（汎用） - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは "DMA"を計算する "DMA"指標です（DEMAと同じですが、EMAの代わりにSMA、EMA、SMMA、LWMAに適用できます）。
そうすれば、これまで存在しなかった可能性のある「DEMA」バージョンが追加され、以前は存在しなかった3つの新しいバージョンを追加することによって移動平均ファミリーを拡張することができます。







MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17733

