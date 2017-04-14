コードベースセクション
Aroonオシレータ2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1167
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
これはAroonオシレータのアップグレードされたバージョンで、レベルに分位数バンドを使用し、偽シグナルの数を減らすために価格、結果、またはその両方をフィルタリングできます。

コードはMetatrader 5の新しいビルドの最新の変更を反映するために変更されました。また、コードがいくらか最適化されました。
この指標は通常のアラートセットと22の価格セットが含まれている多時間枠バージョンです。





元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17765

