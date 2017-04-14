無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Aroonオシレータ2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはAroonオシレータのアップグレードされたバージョンで、レベルに分位数バンドを使用し、偽シグナルの数を減らすために価格、結果、またはその両方をフィルタリングできます。
コードはMetatrader 5の新しいビルドの最新の変更を反映するために変更されました。また、コードがいくらか最適化されました。
この指標は通常のアラートセットと22の価格セットが含まれている多時間枠バージョンです。
コードはMetatrader 5の新しいビルドの最新の変更を反映するために変更されました。また、コードがいくらか最適化されました。
この指標は通常のアラートセットと22の価格セットが含まれている多時間枠バージョンです。
