これはAroonオシレータのアップグレードされたバージョンで、レベルに分位数バンドを使用し、偽シグナルの数を減らすために価格、結果、またはその両方をフィルタリングできます。コードはMetatrader 5の新しいビルドの最新の変更を反映するために変更されました。また、コードがいくらか最適化されました。この指標は通常のアラートセットと22の価格セットが含まれている多時間枠バージョンです。








