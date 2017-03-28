Versão melhorada do oscilador Aroon, ela utiliza as bandas quantílicas para organização dos níveis. Pode filtrar os preços e os resultados, a fim de minimizar o número de falsos sinais.



O indicador foi alterado para refletir as últimas alterações nas novas versões da MetaTrader 5. Além disso, foi realizada otimização de código.



É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada, há um conjunto padrão de alertas, bem como a habitual escolha de 22 tipos de preços.









