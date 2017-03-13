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Индикаторы

Aroon oscillator 2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3258
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Улучшенная версия осциллятора Aroon, использующая квантильные полосы для организации уровней. Может отфильтровывать цены и результаты, чтобы минимизировать количество ложных сигналов.

Индикатор был изменен, чтобы отразить последние изменения в новых билдах MetaTrader 5. Дополнительно проведена оптимизация кода.

Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах, включен обычный набор алертов, а также, как обычно, выбор из 22 доступных типов цены.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17765

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