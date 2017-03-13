Улучшенная версия осциллятора Aroon, использующая квантильные полосы для организации уровней. Может отфильтровывать цены и результаты, чтобы минимизировать количество ложных сигналов.



Индикатор был изменен, чтобы отразить последние изменения в новых билдах MetaTrader 5. Дополнительно проведена оптимизация кода.



Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах, включен обычный набор алертов, а также, как обычно, выбор из 22 доступных типов цены.









