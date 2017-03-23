请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是一款升级版本的 Aroon 振荡器, 它使用分位数波带作为级别, 可以过滤价格, 结果或两者, 以减少假信号数量。
代码已做修改, 以便反映 metatrader 5 的新版本的最后变化。此外, 还做了一些代码优化。
指标是多时间帧版本, 具有通常的一组警报, 并含有通常的 22 个可选价格集合。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17765
