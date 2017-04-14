コードベースセクション
シャフトレンドサイクル- 調整可能な平滑化 - MetaTrader 5のためのインディケータ

著名なシャフトレンドサイクルは間違いなく有用な指標です。

しかし、変えてもいいものがいくつかあります。1つは、固定された平滑化係数が式自体にハードコーディングされていることです。このバージョンはそれを変更し、サイクルの平滑化に可変平滑化を使用できるようにします。これは偽シグナルのいくつかを避けるのに役立ちます。




