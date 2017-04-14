無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
シャフトレンドサイクル- 調整可能な平滑化 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1093
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
著名なシャフトレンドサイクルは間違いなく有用な指標です。
しかし、変えてもいいものがいくつかあります。1つは、固定された平滑化係数が式自体にハードコーディングされていることです。このバージョンはそれを変更し、サイクルの平滑化に可変平滑化を使用できるようにします。これは偽シグナルのいくつかを避けるのに役立ちます。
しかし、変えてもいいものがいくつかあります。1つは、固定された平滑化係数が式自体にハードコーディングされていることです。このバージョンはそれを変更し、サイクルの平滑化に可変平滑化を使用できるようにします。これは偽シグナルのいくつかを避けるのに役立ちます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17699
分位数バンド - 1.5
分位数バンドの新バージョンです。二重ストキャスティクスRSI - fl
二重ストキャスティクス - RSI浮動レベル
DMA（汎用）
DMA（汎用版）Aroonオシレータ2
Aroonオシレータの次のバージョンです。