著名なシャフトレンドサイクルは間違いなく有用な指標です。しかし、変えてもいいものがいくつかあります。1つは、固定された平滑化係数が式自体にハードコーディングされていることです。このバージョンはそれを変更し、サイクルの平滑化に可変平滑化を使用できるようにします。これは偽シグナルのいくつかを避けるのに役立ちます。





