Die ist eine aktualisierte Version der Aroon Oszillators, der quantile Bänder als Level verwendet und der entweder Preise, Ergebnisse oder beide filtern, um so weniger falsch Signale zu liefern.Der Code wurde auch im Hinblick auf den neuen Metatrader 5 geändert. Auch wurde das eine oder andere optimiert.Der Indicator ist multi-zeitrahmenfähig, erstellt Hinweise und bietet die Auswahl aus 22 Preisarten.







