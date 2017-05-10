実際の著者： CrazyChart

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたStrangeIndicatorオシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。

買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト 方向の変更。

ヒストグラムの読みやすさを向上させるため、指標はゼロの相対対称形式で実行され、その値は-50と+50の間で変化します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2017年11月2日にコードベースで公開されました。

図1 StrangeIndicator