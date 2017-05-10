無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StrangeIndicator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： CrazyChart
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたStrangeIndicatorオシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法
ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。
- 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
- 方向の変更。
ヒストグラムの読みやすさを向上させるため、指標はゼロの相対対称形式で実行され、その値は-50と+50の間で変化します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2017年11月2日にコードベースで公開されました。
図1 StrangeIndicator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17743
