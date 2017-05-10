コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ICHI_OSC - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
967
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_ICHI_OSC.mq5 (15.23 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ICHI_OSC.mq5 (16.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システム：シグナルは、指標ヒストグラムの方向が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたICHI_OSC.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H8での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17713

SSL SSL

高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMFI_Histogram指標です。

EMA EMA

2つの移動平均の交差です。決済逆指値と決済指値は仮想です。

SuperSR6_HTF SuperSR6_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSuperSR6指標です。