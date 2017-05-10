ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システム：シグナルは、指標ヒストグラムの方向が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたICHI_OSC.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

H8での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2 検証結果のチャート