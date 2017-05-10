ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXRSI_Histogram指標です。

高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。

ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システムです。