ColorXCCI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたコモディティチャネル指数オシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法
ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。
- 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
- 方向の変更。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 ColorXCCI_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17644
