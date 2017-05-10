コードベースセクション
ColorXCCI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ColorXCCI_Histogram.mq5 (21.55 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたコモディティチャネル指数オシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法

ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。

  1. 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
  2. 方向の変更。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　ColorXCCI_Histogram指標

図1　ColorXCCI_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17644

