ColorXDeMarker_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたデマークオシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法

ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。

  1. 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
  2. 方向の変更。

ヒストグラムの読みやすさを向上させるため、指標はゼロの相対対称形式で実行され、その値は-50と+50の間で変化します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　ColorXDeMarker_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17653

