ポケットに対して
インディケータ

XRSXCandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
841
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XRSXCandleKeltner.mq5 (25.5 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XRSXオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　XRSXCandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17591

