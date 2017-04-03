CodeBaseKategorien
XRSXCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5

Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators XRSX in der Kerzenart gebaut ist.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XRSXCandleKeltner

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17591

