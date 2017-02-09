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XRSXCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XRSX в свечном виде.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XRSXCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора OsMACandle в свечном виде.MomentumCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MomentumCandle в свечном виде
Индикатор NRTR_extr_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.The Simple Trend Detector
Простейший осциллятор с использованием разницы цен открытия и закрытия свечей.