Indicadores

XRSXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1286
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XRSX em forma de vela

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XRSXCandleKeltner

Fig.1. Indicador XRSXCandleKeltner

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17591

