请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XRSXCandleKeltner - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1299
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Keltner Channel 根据相对 XRSX 振荡指标的平均值构建，显示为烛形的序列。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. XRSXCandleKeltner 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17591
Brakeout_Trader_v1
本EA交易在突破的方向上开展交易，手数是根据保证金的风险百分比来计算的。T3MA
基于 T3MA-ALARM 指标的 EA 交易。
NRTR_ZigZag_Price_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ZigZag_Price 指标NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_extr_ZigZag_Price 指标。