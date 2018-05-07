コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

カオスゾーン - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビル・ウィリアムズの2つの指標を組み合わせた指標です。

  • Accelerator Oscillator
  • AO（Awesome Oscillator）

動作の仕方は簡単ですが、有用な結果が得られているようです。

  • 両方が上向きの場合、上を示します。
  • 両方が下向きの場合、下を示します。
  • それ以外の場合は中立を示します。

