この指標は、ストップロスでの価格の追跡を急いでいるのではなく、反対方向のトレンド変化に気づいたときにのみ、提案されたストップロスを調整します。そうすることで、トレンド中にレベルをそのまま維持し、トレンドの変化があると見なされるときにはそれを調整して、トレンドで可能性のある鞭打ちで生き残るためのより大きな「余裕」を与えます。また、トレンドが推測されるので、何をすべきかを決めるのを容易にするために、トレンドがある期間は異なる色で表示されます。

ストキャスティクスの計算に通常使用される平均は単純移動平均（SMA）です。この拡張バージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用することができます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。