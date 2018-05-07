無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
カオスゾーン - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビル・ウィリアムズの2つの指標を組み合わせた指標です。
- Accelerator Oscillator
- AO（Awesome Oscillator）
動作の仕方は簡単ですが、有用な結果が得られているようです。
- 両方が上向きの場合、上を示します。
- 両方が下向きの場合、下を示します。
- それ以外の場合は中立を示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20044
