ポケットに対して
インディケータ

EMAレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
815
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレーダーが毎回行っている通常の「ゲーム」の1つは、現在アクティブな注文に対する最良のストップロス値を見つけることです。

それを動的に行うにはいくつかの良い方法がありますが、大部分には1つの問題があります。ストップロスの価値を現行価格に近づけすぎて推測しようとする傾向があり、これは（後にわかることですが）頻繁に早すぎるエグジットの原因となります。これはやや異なるアプローチの試みです。

この指標は、ストップロスでの価格の追跡を急いでいるのではなく、反対方向のトレンド変化に気づいたときにのみ、提案されたストップロスを調整します。そうすることで、トレンド中にレベルをそのまま維持し、トレンドの変化があると見なされるときにはそれを調整して、トレンドで可能性のある鞭打ちで生き残るためのより大きな「余裕」を与えます。また、トレンドが推測されるので、何をすべきかを決めるのを容易にするために、トレンドがある期間は異なる色で表示されます。

いつもどおり、実際の取引で使用する前にいくつかの実験をお勧めします（どんな指標でもそうですが、すべての商品に共通な設定はないため、単純な目視検査が取引銘柄のいくつかでの問題を回避するのに役立ちます）。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20037

