MACDSimpleReshetov - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 784
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者: Yury Reshetov、MQ5コードの著者: barabashkakvn
EA操作の主な原則は、両方の指標線の符号が同じ場合には市場エントリシグナルが現れ、異なる場合にはエグジットシグナルが現れるということです。両方の線に正の符号がある場合は、買い取引が開かれます。負の場合、売り取引が開かれます。線の符号が異なるようになると、ポジションは決済されます。
著者からの一言:
EAは6ヶ月でCFD #GM（ゼネラルモーターズの株式）で50％弱の実質利益を出しました。資金管理とリスク管理の手法は適用されませんでした（EAは固定ポジションサイズで取引されました）。
入力パラメータ
- The volume of positions to open（開くポジションの数量）
- Increment of the fast MA period to the period of the signal line（シグナルラインの期間に対する高速MA期間の増加）
- Increment of the slow MA period to the fast MA period（高速MA期間に対する低速MA期間の増加）
- Period of the signal line（シグナルラインの期間）
- Magic number（マジックナンバー）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19977
