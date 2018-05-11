MACDSimpleReshetov

アイディアの著者: Yury Reshetov、MQ5コードの著者: barabashkakvn

EA操作の主な原則は、両方の指標線の符号が同じ場合には市場エントリシグナルが現れ、異なる場合にはエグジットシグナルが現れるということです。両方の線に正の符号がある場合は、買い取引が開かれます。負の場合、売り取引が開かれます。線の符号が異なるようになると、ポジションは決済されます。

著者からの一言:

EAは6ヶ月でCFD #GM（ゼネラルモーターズの株式）で50％弱の実質利益を出しました。資金管理とリスク管理の手法は適用されませんでした（EAは固定ポジションサイズで取引されました）。





入力パラメータ